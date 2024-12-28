Завершена рекультивация крупнейшей свалки в Кировской области

«Начало масштабных работ по рекультивации полигона ТКО „Костино“ в Кировской области было положено в феврале 2023 года. С момента создания полигона в 1972 году объем мусора на нем превысил 3 миллиона кубометров, а высота свалки составила более 30 метров. Установлены системы дегазации, сбора и очистки фильтрата и дождевых вод, а также другие технологии для защиты окружающей среды от последствий длительной эксплуатации. В результате выбросы в атмосферу из свалки снизятся в 10 раз. Рекультивация старых полигонов — важная часть реформирования отрасли ТКО и направлена на снижение экологической нагрузки», — заявил генеральный директор компании РЭО Денис Буцаев.

Первоначально полигон состоял из двух частей, но в процессе рекультивации их объединили в единое целое. В рамках проекта также была внедрена система активной дегазации с термическим обезвреживанием биогаза и системы сбора и очистки фильтрата и ливневых вод.

На поверхность свалки был установлен верхний противофильтрационный экран из геосинтетических материалов с целью предотвращения попадания поверхностного стока в глубинные слои отходов. Также по периметру полигона была установлена противофильтрационная завеса из шпунта, что обусловлено отсутствием нижнего экрана и небольшой глубиной залегания водоупорных грунтов.

Компания РЭО для выполнения этой работы привлекла ООО «СТРОЙИНЖСЕРВИС-2».