Завершается заочный этап Всероссийского конкурс лучших въездных стел страны

10 декабря началось открытое общественное голосование за определение лучших стел России. Голосование будет проходить на платформе сообщества «ГорСреда» в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/gorsredaa.

Победители конкурса будут определены путем открытого голосования. В голосовании принимают участие школьники, студенты, рабочие и служащие.

Лучшие работы, отобранные экспертным сообществом, будут представлены на фотовыставке «Лица городов России», проводимой в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в феврале 2026 года в рамках проведения очных мероприятий конкурса.

Конкурс проводится при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и Института развития местных сообществ.

Дополнительную информацию о муниципальных образованиях, представленных на всероссийском голосовании за лучшие въездные стелы, можно получить на официальном сайте Всероссийского конкурса: https://россия-территория-развития.рф/viezdnyyestelu.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.