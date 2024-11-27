Завершается подготовка центрального катка у МЦ «Мир» в городе Истра

Близится к завершению подготовка центрального катка у МЦ «Мир». Сейчас ведутся последние приготовления к открытию, сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.

На смонтированном катке площадью почти 1,5 тыс. кв. метров прямо сейчас ведётся процесс намораживания льда с помощью специального холодильного оборудования. Благодаря ему качество льда будет сохраняться даже при оттепели. Искусственный лед позволит любителям спорта на коньках кататься до самой весны.

Что касается построенного павильона, прямо сейчас завершается доукомплектация главного помещения: установлены стойка выдачи коньков, ячейки для вещей посетителей, имеются лавочки для переобувания. Помещение обогреваются радиаторами, поэтому гостям здесь будет комфортно переобуваться.

Также установлен и терминал для сканирования онлайн билета. В целях безопасности посетителей установлена камера видеонаблюдения. Постарались создать праздничное настроение с помощью иллюминации, а на стенах развесели постеры с изображением фигуристов, что придаёт особую спортивную атмосферу.

Коньки в с размерным рядом от 25 до 47 также уже на стеллажах. Их можно будет взять в аренду, оставив залог. И, конечно, на каток можно приходить с собственными коньками.

Центральная ледовая площадка будет бесплатной для посетителей.

Торжественное открытие катка состоится 1 декабря.

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