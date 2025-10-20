Завершается масштабное благоустройство пешеходной зоны у поликлиники в Черноголовке

В рамках исполнения федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» ведутся активные работы у поликлиники в Черноголовке по адресу: Институтский проспект, д 7А. Идет укладка плитки, строительство подпорной стенки из габионов, создание новых дорожек и озеленение территории. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодня выполнено уже 85% работ, и все идет по плану. Особое внимание уделяется освещению и подсветке памятника «Стрижи», что сделает его еще более привлекательным вечером. На площади около 340 кв. м уложена яркая плитка, а подпорная стенка из габионов длиной 77 м служит не только декоративным элементом, но и местом для скамеек.

Подготовленная территория (площадью 959 кв. м) уже готова для укладки новых пешеходных дорожек, работы по финальному асфальтированию идут полным ходом. Также завершены работы по укладке рулонных газонов на 1652 кв. м и активна посадка кустарников и деревьев.

Контроль за выполнением работ осуществляют местное отделение партии «Единая Россия» и Общественная палата г. о. Черноголовка, а жители и активисты партии следят за качеством.

«Это важный шаг к созданию комфортной среды для наших жителей», — отметил глава округа Роман Хожаинов.

Завершить все работы планируют к концу 2025 года. После этого территория станет уютным и красивым местом для отдыха, прогулок и встреч.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.