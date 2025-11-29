Завершается благоустройство сквера в Зарайске

В поселке Завод строительных материалов в Зарайске завершается благоустройство сквера, который станет важной частью общественного пространства для жителей, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Уже установлены универсальная спортивная площадка и детская игровая зона, что создаст возможности для активного отдыха и развлечений как для детей, так и для взрослых.

Кроме того, в сквере размещены скамейки и урны, что обеспечит комфортное пребывание на свежем воздухе и поддержание чистоты территории. Для повышения безопасности и создания уютной атмосферы территория оборудована освещением, что позволит жителям пользоваться сквером в темное время суток.

Важным этапом благоустройства стало выравнивание поверхности, укладка плитки и озеленение. Сквер был засажен туями, которые не только украсят пространство, но и создадут дополнительную тень в летний период.

Общая площадь благоустраиваемого сквера составляет 1 гектар. Этот проект стал победителем в общероссийском голосовании в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», благодаря чему он был включен в программу обновления общественных пространств.

Торжественное открытие сквера запланировано до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.