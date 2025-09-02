«Затраты серьезные»: родители рассказали о подготовке к 1 сентября

Проведенный журналистами опрос показал, что большинство российских родителей ассоциируют День знаний с очень большими финансовыми потерями, сообщает «ФедералПресс» .

«Нужно много-много средств! Поэтому вся ассоциация — О, Господи!» — сказала одна из мам в магазине канцелярии. Стоявшая рядом дочка кратко назвала этот период «адом».

Другие родители заявили, что покупка канцелярии, портфеля, одежды и учебников ведет к «серьезным затратам», хотя один из мужчин сказал, что для него подготовка к школе — праздник.

Респонденты поделились рекомендациями, как лучше подготовиться к началу учебного года. Один из опрошенных креативно посоветовал подключать бабушек и назвал этот способ проверенным. Остальные участники подчеркнули необходимость создания перечня необходимых приобретений, а также внимательного учета интересов и пожеланий ребенка.