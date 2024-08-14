Застройщиков в Подмосковье проверяет «Нейроинспектор»

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Еще одна цифровая практика Главгосстройнадзора Московской области размещена на платформе АСИ СМАРТЕКА и рекомендована к внедрению регионам. Речь идет об инструменте проверки квартальной отчетности застройщиков, осуществляющих строительство по старой схеме без использования эскроу-счетов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Теперь вместо инспекторов отчетность застройщиков проверяет система по заложенным в нее алгоритмам. Работа полностью автоматизирована и исключает возможность влияния человеческого фактора. По итогам такой проверки система автоматически формирует акт проверки, а в случае выявления нарушений — предостережение.

Ежеквартально, при использовании цифровой практики, срок проведения проверки отчетности застройщиков сократился с 20 до 1 рабочего дня.

Всего на портале размещено 11 цифровых практик Главгосстройнадзора. Онлайн-калькулятор проверок внедрили Воронежская и Калининградские области, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.