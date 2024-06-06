Заслуженный учитель РФ поддержал инициативу депутатов об отмене ЕГЭ

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров высказался в поддержку инициативы депутатов Госдумы об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он считает, что данная система себя изжила и в настоящее время только травмирует детей, пишет «ФедералПресс» .

Снегуров пояснил, что ЕГЭ уже не выполняет те задачи, которые были изначально возложены на него — демократизм, доступность и объективность.

По его словам, все это свелось к обычным моделям: излишне усложненным вариантам, длительной подготовке к экзаменам вместо изучения текущей школьной программы, подгонке результатов к санкционированным показателям.

Эксперт отметил, что в старших классах школьная программа очень насыщенная, но вместо ее изучения ученики вынуждены посещать репетиторов и курсы, чтобы научиться решать шаблонные варианты ЕГЭ. Это, по его мнению, негативно сказывается на общей эрудиции детей.

Снегуров также указал на проблемы с появлением ответов на вопросы экзамена, технические сбои и чрезмерные меры безопасности, которые травмируют детей и вызывают огромный стресс.