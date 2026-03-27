Заслуженный ансамбль «Донбасс» встретил профессиональный праздник на сцене в Подольске

25 марта в ДК им. Лепсе с большим успехом выступил Заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Концерт прошел в рамках масштабного гастрольного тура, который включает 12 выступлений, и стал седьмым по счету в этом маршруте, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Зрители стали свидетелями истинного профессионализма: публику поразила синхронность танцевальной труппы. Особое внимание привлекло визуальное оформление номеров — артисты балета не повторили сценические костюмы ни разу за вечер, каждый образ отражал отдельную культуру. В программе были представлены народные танцы татар, казаков, белорусов и, конечно, русских.

«Донецкий край населяют представители более ста этносов, и наша концертная программа демонстрирует культурное богатство и единство народов в составе большой многонациональной семьи», — отметила художественный руководитель ансамбля, заслуженный деятель искусств ДНР Ольга Горячева.

В программе прозвучали вокальные, музыкальные и хореографические номера, отражающие культурные традиции народов Донецкого края. Для артистов ансамбля концерт в Подольске стал особенным, ведь состоялся в профессиональный праздник — День работника культуры.

«Нам повезло, потому что наша работа — это наша жизнь, и мы получаем от этого огромное удовольствие, невозможно от этого устать», — поделилась артистка балета Карина Тахтарова.

География выступлений коллектива сегодня охватывает более 60 регионов России — от Калининграда до Владивостока. Ансамбль продолжает традиции, заложенные с момента своего основания в 1937 году, оставаясь одним из самых ярких профессиональных коллективов страны.

