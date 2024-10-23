Заслуженного учителя России поздравили с 90-летием в Долгопрудном

С днем рождения ветерана поздравил временно исполняющий полномочия главы г. о. Долгопрудный Роман Истомин. Он зачитал поздравления от губернатора Московской области и вручил подарки.

Фаина Борисовна начала работу учителем математики в 1955 году сразу после окончания Московского областного педагогического института. Преподавала в школах Алтайского края, Московской области, а с 1966 года — в Долгопрудном. Работала в городских школах № 6, № 9, в Физтех-лицее им. Капицы.

Многих ребят педагогу удалось увлечь спортивным ориентированием и туризмом.

«На протяжении 30-ти лет Долгопрудный занимал призовые места в соревнованиях различных уровней! В школах мы проводили походы. В тургруппах прошли с учениками от Кавказа и до Урала, Прибалтику, Архангельск и другие регионы страны. Многие мои ученики до сих пор занимаются этим видом спорта. А некоторым из них уже за 60 и даже 70 лет!», — сказала юбиляр.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.