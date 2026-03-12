Заслуженная артистка Юта даст юбилейный концерт в Кремле 25 марта

25 марта заслуженная артистка России Юта дает грандиозный юбилейный концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Певица, композитор, автор-исполнитель отметит 25-летие творческой деятельности в сопровождении симфонического оркестра и легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, сообщили организаторы концерта.

За четверть века на сцене Юта создала 12 сольных альбомов, стала автором музыки к 40 с лишним фильмам и сериалам (включая культовые «Солдаты») и завоевала статус одного из самых искренних артистов страны. Юта сама пишет, аранжирует и продюсирует свои песни. Ее «Хмель и солод», «Жили-были», «Любимый мой» давно ушли в народ — их знает и поет несколько поколений россиян.

Юбилейный вечер в Кремле станет не просто концертом, а творческим итогом целой эпохи. Зрители услышат знаменитые хиты в сопровождении симфонического оркестра, который подчеркнет красоту мелодий Юты и преемственность традиций русской композиторской школы. А легендарный ансамбль песни и пляски имени Александрова — прославленный военный художественный коллектив страны — придаст звучанию мощь, глубину и драйв.

Особое место в репертуаре артистки сегодня занимают песни, ставшие символом поддержки и опоры для миллионов россиян. Композиция «За жизнь» получила негласный статус гимна СВО, а клип на песню «Струна», посвященный командиру морской пехоты с одноименным позывным, собрал более 20 миллионов просмотров. За последние годы Юта дала сотни концертов в госпиталях, воинских частях и на передовой, за что награждена медалями «За честь и мужество», «Милосердие и помощь», «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику СВО» и др.

В 2022 году Указом Президента РФ артистке было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Юта лауреат престижных премий «Звезды Дорожного радио», «Золотой граммофон» и «Шансон года». При этом, по словам самой певицы, главная ее награда — это доверие зрителя и поддержка близких. У Юты трое детей, и тема дома, любви и верности остается центральной в ее творчестве.