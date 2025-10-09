Заседание совета и правления Торгово-промышленной палаты прошло в Балашихе

Совместное заседание Совета и Правления Торгово-промышленной палаты прошло в городском округе Балашиха. В мероприятии приняли участие представители администрации округа, руководители предприятий и организаций, члены ТПП.

В рамках заседания вручили награды и членские билеты новым участникам палаты, а также свидетельств о занесении на Доску почета предприятий и представителей бизнеса. Среди награжденных — сама Балашихинская торгово-промышленная палата, решение о занесении которой на Доску почета принял глава округа.

«Для нас это особая честь и признание вклада всей команды палаты в развитие бизнеса и поддержку предпринимателей Балашихи», — сказал президент Балашихинской ТПП Анатолий Шестаков.

Одним из ключевых пунктов повестки стало избрание делегатов на съезд Российской торгово-промышленной палаты. Также участники обсудили участие предприятий в системе «Честный знак», вопросы антитеррористической защищенности и возможности получения земельных и имущественных ресурсов для развития бизнеса. Особое внимание уделили теме квотирования рабочих мест для инвалидов.

«Сейчас на федеральном и региональном уровнях разработаны новые механизмы, которые позволяют работодателям выполнять требования по квотам, заключая соглашения с некоммерческими организациями. Это дает возможность людям с ограничениями по здоровью трудоустраиваться и получать стабильный доход, а предприятиям — выполнять социальную миссию и требования закона», — отметила начальник отдела социального развития администрации Балашихи Елена Щипанова.

Балашихинская ТПП объединяет более 220 предприятий и организаций города, защищая интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах. Ежемесячно в общественную приемную поступают обращения от предпринимателей округа. Они касаются сферы имущественных отношений, деятельности контрольно-надзорных органов, нарушения прав предпринимателей, госзаказа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.