Заседание политсовета «Единой России» прошло в Люберцах

В Люберцах в местном отделении «Единой России» прошло заседание политсовета партии по вопросам года первичек, итогов избирательной кампании и повестки на II квартал 2024 года. Его провел глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии Владимир Волков, сообщается на сайте администрации городского округа.

На заседании партийцы подвели итоги избирательной кампании президента РФ и утвердили план работы на ближайший квартал.

На XXI съезде «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев предложил объявить текущий год — Годом первичек «Единой России».

«Это необходимо для анализа эффективности их работы, а также подготовке кадров в низовом звене и созданию партийного резерва. На заседании подготовили и согласовали ряд мероприятий по взаимодействию с активом партии. В частности, члены политсовета, а также депутаты Госудумы, Мособлдумы и местного Совета депутатов фракции «Единая Россия» проведут встречи со всеми первичными отделениями партии в городском округе Люберцы», — уточнил Владимир Волков.

Чтобы принять участие в мероприятиях «Единой России», жителям следует обратиться в местное отделение партии. Оно находится по адресу: улица Кирова, дом № 22. Отделение открыто в будние дни с 10:00 до 17:00.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.