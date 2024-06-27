Заседание Общественного совета прошло при подмосковном УФАС

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя московского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Романа Коробейкина.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности управления по противодействию картелям, по контролю за исполнением антимонопольного законодательства в области технологического присоединения на территории Московской области.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы кадровой работы и бюджетного учета управления.

Позицию управления по вопросам повестки заседания представили заместители руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко и Кирилл Иванюженко.

В завершение мероприятия Иванюженко рассказал о наиболее важных достижениях ФАС России за 20 лет существования службы.

В Московской области также работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей – ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.