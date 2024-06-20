Заседание комиссии по вопросам потребительского рынка прошло в Мытищах

На заседании межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка в Мытищах присутствовали заместитель главы городского округа Павел Нуштаев, начальник окружного управления потребительского рынка и услуг Елена Подмаркова, представители профильных организаций. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Они рассотрели ряд вопросов, среди которых: размещение летней веранды для посетителей ресторана «Ростикс» на летне-осенний период рядом с ТЦ 4Daily, обсуждение внешнего облика и проекта по размещению нестационарного торгового объекта в д. Пирогово. Кроме того, принято решение, согласно которому собственник помещений в многоквартирном доме по улице Мира, 12/10 должен демонтировать находящийся в аварийном состоянии навес над входом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.