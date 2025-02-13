Защиту редких птиц усиливают в Москве

В Москве усиливают охранные меры для защиты редких птиц, особенно с наступлением сезона гнездования, сообщает «Царьград» .

Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды усилили защиту редких пернатых, обитающих в московских парках и скверах. Основная угроза для них — браконьеры. Они понимают, что поймать взрослую птицу сложно, поэтому чаще всего охотятся на птенцов, забирая их из гнезд для дальнейшей продажи.

Гнездование и выведение птенцов обычно происходит в начале весны, когда на природных территориях и даже в городских округах можно встретить редкие виды птиц, включая те, что находятся под угрозой исчезновения.

Ярким примером является клест-еловик — певчая птица семейства вьюрковых. В столице также обитают внесенные в Красную книгу совы: длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч и другие. Все они находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны.

Московские власти призывают граждан, заметивших птенцов, не оставаться равнодушными и обращаться в единую справочную службу правительства.