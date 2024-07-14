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Защитную экипировку и бронежилет отправили боевому коту в зону СВО

SHOT: кота приняли в российскую группировку «Отважные» в зоне СВО
Общество

Фото - © Telegram-канал SHOT

Российские военнослужащие в зоне СВО приняли в свою батарею кота. Бойцы дали пушистому позывной Дизель выдали «табельное оружие», сообщает SHOT.

Черный котенок стал любимцем зенитной группировки «Отважные». Усатый боец отлавливает мышей и развлекает своих сослуживцев. Любимой игрушкой питомца стал небольшой боеприпас.

Военнослужащие отправили волонтерам Народного фронта видеокадры, как Дизель с самодельным мини-автоматом взбирается по забору.

В свою очередь волонтеры сшили и отправили коту защитную экипировку и мини-бронежилет.