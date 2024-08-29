Зарубежные призеры премии Росприроднадзора стали участниками конференции МГУ

Зарубежные призеры премии «Экология — дело каждого» впервые участвуют в Международной школе по экологии на площадке МГУ имени М. В. Ломоносова, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Вторая Международная школа по экологии проходит с 26 августа по 4 сентября 2024 года на базе Химического факультета МГУ. Впервые в ней участвуют призеры премии «Экология — дело каждого» из Китая, Индии и Ливана. Всего на конференцию приглашены 25 представителей из 11 стран, которые активно участвуют в премии Росприроднадзора.

«Чжихуа Тан, Рамачандаран Шастри и Галина Аббас мечтали побывать в России. Они узнают много важного и интересного о новейших практиках в области контроля за окружающей средой. Обменяются научным и практическим опытом по реализации экологических проектов и смогут популяризировать их во благо экобезопасности наших стран», — сказала Светлана Радионова.

Конкурсанты из Китая — многократные победители, ежегодно занимающие призовые места, что является во многом заслугой педагога и руководителя английской школы в городе Гуанчжоу Тана Чжихуа. За экологическое просвещение он был удостоен благодарности от Росприроднадзора.

«Все, что я делаю для популяризации бережного отношения к природе — идет от чистого сердца! Я уверен, что привлечение детей к решению экологических задач — дело каждого человека!» — сказал Чжихуа Тан.

В конференции МГУ также участвуют президент Ассоциации выпускников РУДН в Ливане Галина Аббас и известный журналист, аналитик, писатель из Дели Рамачандаран Шастри.

«Вопросы экологии крайне актуальны для Ливана, и нам очень важно, что дети и взрослые могут принимать участие в такой инициативе. И мы благодарны, что нас пригласили на обучение в МГУ», — сказала Галина Аббас.

Рамачандаран Шастри — автор множества книг о международных отношениях. Он рассказывает индийским школьникам о премии Росприроднадзора и возможности проявить заботу об экологии.

«Многие страны во всем мире, включая как Индию, так и Россию, включены в экологическую повестку и заинтересованы в охране окружающей среды и борьбе с загрязнениями. Важность экологии очевидна для всех: для школьников, рабочих, бизнесменов, для индустрии и экономики», — сказал Рамачандаран Шастри.

«Экология — дело каждого» — это премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года. Она присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

Прием заявок на пятый сезон премии проходит с 1 августа 2024 по 1 апреля 2025 на сайте www.экологияделокаждого.рф.