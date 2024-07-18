Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк рассказал, что наемники из других стран в Харьковской области занимают третьи и четвертые линии обороны, они стараются активно не участвовать в боях. Об этом сообщает ТАСС .

«При этом отношение у украинских военных к иностранным наемникам довольно специфичное», — добавил Лисняк.

Он пояснил, что бойцы ВСУ конфликтуют с ними, а также не повинуются наемникам на территории Украины. При этом сотрудники УВД в регионе устанавливают граждан других государств, участвующих в боях в Харьковской области за вознаграждение, а еще факты, указывающие на их прямую причастность к совершению военных преступлений.

Ранее он заявил, что сотрудники УВД зарегистрировали усиление подразделений ВСУ и ГУР Украины в Волчанском и Харьковском районах за счет иностранного легиона, который в основном состоит из французских наемников.