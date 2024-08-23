Зарплата от преступника: в Кузбассе сотрудник ФСИН работал на заключенного

В Кемеровской области сотрудник Федеральной системы исполнения наказаний (ФСИН) попытался пронести на территорию колонии запрещенные предметы. За это ему предложил деньги один из заключенных, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК.

«С марта по апрель 2024 года фигурант, занимая указанную должность, путем безналичных переводов через посредника он получил от осужденного, отбывающего назначенное судом наказание, взятку в виде денег в размере 30 тысяч рублей за пронос на режимную территорию запрещенных предметов», — сообщили в Следственном комитете.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по стать 290 УК РФ (получение взятки). Сотрудника ФСИН признали виновным и назначали наказание в виде условного лишения свободы на 3 года и 6 месяцев, а также штрафа на 150 тысяч рублей. Также бывший силовик на 3,5 года лишен возможности занимать должности в системе органов исполнения наказания.