Заряд в диапазоне от 20 до 80% сбережет батарею телефона – эксперт

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, стоит избегать частых полных циклов зарядки и разрядки. Для оптимальной работы поддерживайте уровень заряда аккумулятора в диапазоне от 20% до 80%. Об этом РИАМО рассказал менеджер отдела по мобильному оборудованию МегаФона Антон Вишневский.

«Литий-ионные аккумуляторы, которыми оснащены современные смартфоны, со временем изнашиваются как при использовании, так и при зарядке. После определенного количества полных циклов зарядки и разрядки они постепенно теряют эффективность. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, лучше избегать частых полных циклов зарядки и разрядки. Для оптимальной работы поддерживайте уровень заряда аккумулятора в диапазоне от 20% до 80%», – сказал Вишневский.

Он добавил, что заряжать устройство лучше, когда заряд падает до 20%, и отключать от питания, когда он достигает 80%.

«Важно избегать чрезмерной зарядки, которая создает дополнительную нагрузку на аккумулятор. Мнение о том, что перед зарядкой аккумулятор нужно полностью разрядить, устарело — напротив, частая частичная зарядка полезна для литий-ионных аккумуляторов», – отметил эксперт.

Вишневский разъяснил, что оптимизация настроек зарядки также помогает продлить срок службы аккумулятора. Некоторые смартфоны предлагают интеллектуальные режимы зарядки, которые автоматически регулируют процесс в зависимости от различных условий.

«Например, можно установить ограничение зарядки до 80%, чтобы снизить нагрузку на аккумулятор в долгосрочной перспективе. Кроме того, в некоторых устройствах есть специальные режимы энергосбережения при зарядке, которые снижают фоновую активность и продлевают срок службы аккумулятора. Адаптивная зарядка позволяет регулировать скорость зарядки в зависимости от температуры окружающей среды и других факторов для оптимальной работы аккумулятора», – рассказал он.