Зарайские школьники прошли путь знаний и открытий

В Водонапорной башне в Зарайске состоялся квест «Научный подход. Дорогой знаний и открытий», посвященный окончанию учебного года, передает пресс-служба администрации городского округа.

В квесте приняли участие ученики лицея № 5 и школы № 1 имени В. Н. Леонова. Они проверили свои знания, умения и навыки, перемещаясь командами от яруса к ярусу башни и участвуя в интеллектуальных и творческих конкурсах.

Все участники программы проявили активность, заинтересованность и способность работать в команде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.