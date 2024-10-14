Зарайские музыканты посетили бойцов СВО

Зарайские музыканты дали концерт для бойцов СВО, проходящих лечение в военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ в Кубинке, сообщили в пресс-службе округа.

Волонтерская группа «Артист» из Детской школы искусств имени А. С. Голубкиной посетила бойцов, проходящих лечение.

Защитникам Отечества принесли детские рисунки и письма, домашнее угощение.

Кульминацией встречи стал концерт ансамбля «Гудьба».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.