Зарайск борется за звание культурной столицы РФ наравне с 25 городами страны

В конкурсе «Культурная столица 2026 года» участвуют города со всей России, включая подмосковный Зарайск. Жители городского округа, как и все россияне, могут поддержать свой город и проголосовать за него до 1 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг и перейти по ссылке — https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/424922/. После авторизации станет доступным голосование.

На момент подготовки материала Зарайск набрал 20 843 голоса, что меньше, чем у лидирующих городов: Владимира (86 658), Владивостока (72 445) и Екатеринбурга (71 402).

Зарайск стремится стать центром культурной агломерации Московской области. Городской округ тесно связан с выдающимися личностями, такими как Федор Достоевский и Анна Голубкина, которые оказали значительное влияние на культуру и историю России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.