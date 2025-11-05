Зарабатывает от 100 тыс: россиянки описали идеального мужчину

Аналитики из KION и Twinby выяснили, каким россиянки представляют себе идеального мужчину. По словам женщин, он должен быть зрелым и зарабатывать больше 100 тыс. рублей в месяц, сообщает «Осторожно, новости» .

По данным исследования, женщины хотят видеть рядом с собой «интеллигентного и умного партнера». При этом сами мужчины считают, что девушкам нужен «уверенный и сильный» спутник.

Опрошенные представительницы прекрасного пола заявили, что главной ценностью идеального парня является «семья и отношения». Более половины (52%) считают, что идеального мужчину вполне реально найти.

Около половины респондентов назвали зрелость «залогом идеала». То есть они предпочитают мужчин старше себя. При этом жительницы мегаполисов чаще выбирают ровесников. Также более 60% респондентов выбирают партнера с высшим образованием. При этом молодежь в возрасте 18-24 лет не считает наличие высшего образования необходимым фактором.

Кроме того, более 50% опрошенных дам считают, что мужчина должен зарабатывать 100-300 тысяч рублей в месяц. Еще девушки отмечают, что мужчина должен быть надежным, верным, заботливым, опрятным, спортивным, но «без гигантизма».

Они также назвали персонажей из фильмов, которые стали воплощением мужественности. На первом месте Джеймс Бонд, на втором — мистер Дарси из «Гордости и предубеждения». Замыкает троицу Кристиан Грей из франшизы «50 оттенков серого». Также в рейтинге есть Серкан Болат из сериала «Постучись в мою дверь» и Костя из «Кухни».

