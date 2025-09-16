Запутанный процесс: как получить алименты с экс-супруга за границей

Управляющий партнер международной юридической организации Legal World, адвокат Ирина Калинина заявила, что для получения алиментов, если бывший супруг находится за границей, нужно знать несколько тонкостей и запастись терпением, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Одно только уведомление бывшего супруга за границей может занять от 8 месяцев до полутора лет. Причина в том, что работает здесь Гаагская конвенция 1961 года. По ней уведомление отправляется либо через министерство юстиции, либо через местных солиситоров», — пояснила эксперт.

По ее словам, процесс затягивается, пока отсутствует официальное извещение экс-супруга, и рассмотрение дела приостанавливается. Родители, проживающие в России, пребывают в состоянии неопределенности, а дети лишены причитающихся им выплат.

После того как решение переведено и направлено за рубеж, может показаться, что цель близка, однако, как отметила адвокат, иностранный суд не обязан слепо следовать российскому постановлению. Он проверяет соответствие местным законам и соблюдение прав ответчика.

И здесь могут возникнуть неожиданности. Например, суды в ряде стран отклоняют признание решения, если считают, что ответчик не был должным образом проинформирован. Или если размер алиментов определен согласно нормам, противоречащим местному законодательству. В результате российское решение нуждается в повторном обосновании, заключила Калинина.