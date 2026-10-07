Запускаются новые решения по обеспечению связью удаленных территорий Подмосковья

МТС расширила комплекс решений для обеспечения связью малонаселенных и удаленных территорий Московской области благодаря разработке многофункциональной опоры для базовых станций и аэромобильного комплекса связи (АМКС) на базе летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

Многофункциональная опора до 15 метров в высоту укомплектована климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором. Решение подходит для установки вдоль автомобильных и железных дорог, на строительных объектах, а также в населенных пунктах, расположенных в лесных массивах. О Ее можно использовать для создания выделенных сетей Private LTE/5G в промышленности.

Также, начиная с 2027 года, компания планирует задействовать на удаленных территориях Подмосковья АМКС, в составе которого — привязной гексакоптер с подвешенной базовой станцией. Комплекс перевозится на автомобиле или прицепе и применяется для поисково-спасательных операций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, экологического мониторинга и организации сетей Private LTE/5G.

«Набор нестандартных решений в сочетании с плановыми работами по развитию и модернизации сети, поможет обеспечить связью даже самые удаленные населенные пункты Подмосковья, а аэромобильный комплекс в случае необходимости будет использован в экстренных ситуациях», — отметил технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев.