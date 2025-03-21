Запуск временного моста для пешеходов в Поречье Рузского округа перенесли на 1 апреля

Завершение устройства временного пешеходного моста через р. Москву в деревне Поречье Рузского округа планируется 1 апреля — тогда же перекроют движение по основному мосту для капитального ремонта, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Капремонт сооружения проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В ведомстве пояснили, что сроки запуска временного моста перенесли в связи с изменением конструктивного решения при его монтаже.

Строители уже обустроили временные разворотные и остановочные площадки для организации автобусного сообщения.

В ведомстве добавили, что запустить рабочее движение по основному сооружению в деревне Поречье планируется в конце июля, а завершить капитальный ремонт — в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.