Запуск временного моста для пешеходов в Поречье Рузского округа перенесли на 1 апреля
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Завершение устройства временного пешеходного моста через р. Москву в деревне Поречье Рузского округа планируется 1 апреля — тогда же перекроют движение по основному мосту для капитального ремонта, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Капремонт сооружения проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В ведомстве пояснили, что сроки запуска временного моста перенесли в связи с изменением конструктивного решения при его монтаже.
Строители уже обустроили временные разворотные и остановочные площадки для организации автобусного сообщения.
В ведомстве добавили, что запустить рабочее движение по основному сооружению в деревне Поречье планируется в конце июля, а завершить капитальный ремонт — в сентябре 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.
«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.