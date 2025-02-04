Запуск Троицкой линии метро перераспределил интернет-трафик с соседних веток

МТС проанализировала динамику трафика мобильного интернета на линиях столичной подземки после открытия Троицкой линии, ведущей в Новую Москву. Запуск двух очередей новой ветки метро привел к перераспределению трафика данных с соседних Сокольнической и Калужско-Рижской линий на Троицкую, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Через месяц после запуска первого участка Троицкой линии со станциями «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская» интернет-трафик на соседних станциях Калужско-Рижской линии «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» снизился в среднем на 5%. В то же время на станции «Новаторская» Большой кольцевой линии (БКЛ) — пересадочной с одноименной станцией Троицкой линии — объем передачи данных вырос на 4%.

К концу января на станциях «Беляево», «Коньково» и «Теплый стан» Калужско-Рижской линии объем дата-трафика сократился в среднем еще на 3% по сравнению с октябрем 2024 года, с летом – на 8%. Больше всего были разгружены станции «Беляево» - почти на 11%, и «Теплый стан» - на 9%.

Запуск второй очереди Троицкой линии разгрузил и Сокольническую линию, где через месяц после открытия трафик данных на станциях «Университет», «Юго-Западная» и «Тропарево» снизился в среднем на 7% по сравнению с осенью 2023 года.

В свою очередь через месяц после запуска второй очереди Троицкой линии трафик данных на станциях первой очереди вырос на 15-20%. Больше всего на станции «Новаторская» — на 24%.

«Изменение нагрузки на сеть связи МТС напрямую связано с пассажиропотоком и свидетельствует о том, что новая линия метрополитена оказалась очень востребована у горожан, приняв на себя часть пассажиров с прежних направлений», - сказал вице-президент — директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

Он подчеркнул, что МТС запускает современную телеком-инфраструктуру в Московском метрополитене одновременно с открытием новых станций.

«Благодаря открытию второго участка Троицкой линии метро, поездки стали удобнее и быстрее для 175 тыс. жителей. А всего Троицкая линия улучшила транспортную доступность 900 тыс. москвичей. С первого дня работы новых станций метро мы с партнерами обеспечиваем пассажирам качественную и стабильную мобильную связь», — добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.