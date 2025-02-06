Запуск российской ракеты «Союз-2.1в» с Плесецка стал последним в истории

5 февраля расчеты ВКС РФ отправили «Союз-2.1в» со спутниками в космос. Запуск произвели в интересах министерства обороны.

«Больше пусков этой модели не планируется», — отметил источник в ракетно-космической отрасли.

Ракета «Союз-2.1в» была сделана на базе «Союза-2.1б» среднего класса. У этой модели нет четырех боковых блоков, а на центральном используется двигатель НК-33. Этот двигатель после четырех неудачных тестовых пусков не стали производить серийно, поэтому на складах оставался небольшой запас НК-33. В XXI приняли решение использовать его для «Союзов-2.1в». Первый пуск легкой ракеты провели 28 декабря 2013 года.