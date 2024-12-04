Запущена онлайн-игра для обучения правилам офлайн и онлайн-безопасности

Уточняется, что основной целью проекта является доступное и увлекательное знакомство игроков с основами безопасного поведения в различных ситуациях дома, во дворе, а также в интернете.

По сюжету игры персонаж Степа планирует встретиться с друзьями, но во время подготовки к вечеринке сталкивается с непредвиденными проблемами на кухне, утечкой бытового газа, разбитым градусником и другими неприятностями.

Избежать паники и быстро найти правильное решение помогает второй герой — кот Семен, героический пушистый пожарный МЧС России, которому платформа также передала знания о правилах поведения в интернете.

Игра доступна по ссылке.

Самые активные игроки получат шанс посетить пожарно-спасательную часть МЧС России или офис Авито.

«Безопасность граждан — это прежде всего ответственность каждого. Если каждый человек будет бдителен и предусмотрителен, то пожаров, происшествий на воде будет меньше. Но мы должны научить людей полезным привычкам и алгоритмам действий в таких ситуациях. Важно привлекать для этой работы все возможные ресурсы. Игровой формат позволяет проще и быстрее воспринимать важную информацию как взрослым, так и детям. И несмотря на то, что это игра, мы вместе подошли серьезно к ее разработке, чтобы учесть основные нарративы, тренды и героев. Очень надеемся, что это сбережет жизни», — поделился директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

По словам директора по связям с государственными организациями Авито Дмитрия Гавриленко, платформа ежедневно старается улучшить и обезопасить жизнь окружающих людей.

«Мы много работаем над созданием совместных проектов, которые помогают объединять усилия государства и бизнеса в развитии социально значимых инициатив. Уверены, что новая веб-игра, которую мы разработали вместе с МЧС России и Авито, познакомит многих граждан с правилами безопасности и порядком действий в чрезвычайных ситуациях», — заключила директор департамента по работе с органами власти и партнерами АНО «Диалог» Дарья Долгих.