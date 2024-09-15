Запущен Telegram-канал «Радар Жуковский» для информирования жителей

сегодня в 16:36

В Жуковском запустили Telegram-канал «Радар Жуковский» , который будет информировать жителей о случаях возникновения угроз различного характера, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он будет предупреждать об атаках БПЛА, ракетной опасности, природных катаклизмах, уровнях опасности при аномальных погодных условиях и о любых чрезвычайных ситуациях.

Подписывайтесь и сообщите о канале своим родственникам, друзьям и знакомым.

Включите обязательно уведомления, чтобы получать точную и оперативную информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском, которые были повреждены, получат денежное возмещение.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.