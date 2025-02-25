Запущен сервис «360°» для помощи бизнесменам при закупках и при нарушении платы

В целях недопущения нарушения прав и законных интересов предпринимателей, а также получения обратной связи о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, корпорацией на цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис « 360° », с помощью которого предприниматели могут заявить о нарушениях со стороны заказчиков при проведении закупок, включая случаи нарушения сроков оплаты по исполненным договорам. Об этом сообщает пресс-служба АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».

Обращения, направленные через сервис «360°», рассматриваются корпорацией в срок до 10 рабочих дней со дня поступления.

Для доступа к сервису «360°» необходимо авторизоваться через портал госуслуг. При возникновении вопросов можно обратиться в службу поддержки по телефону: 8 (800) 100-11-00.

За период 2016–2025 годы в корпорацию поступило 454 обращения по вопросу несоблюдения сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, на общую сумму 5,347 млрд рублей, из которых 402 обращения (89% от указанных обращений) на сумму 4,421 млрд рублей (83% общего объема задолженности) удовлетворено полностью или частично.

АО «Корпорация «МСП» продолжает работу по защите интересов предпринимателей в случае нарушения их прав в рамках участия в закупках, в том числе путем мониторинга соблюдения сроков оплаты исполненных договоров с малым и средним бизнесом и самозанятыми гражданами.