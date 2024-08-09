Запущен прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых»

На фестивале Дня молодежи в Москве руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева объявила о запуске Всероссийской премии молодежных достижений « Время молодых ». Премия «Время молодых» создана для поощрения самых разных организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, молодежных СМИ, блогеров, чья деятельность ориентирована на молодых граждан. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Кандидаты для участия в премии, внесшие наибольший вклад в развитие отрасли молодежной политики, выдвигаются Росмолодежью. В 2024 году будут определены победители и призеры 7 общих номинаций:

«Событие года» — для самых ярких событий в отрасли молодежной политики реализованных в течение года;

«Сообщества молодых» — для общественных объединений и сообществ, сделавших качественный рывок в своей работе в 2024 году;

«Друг молодых» — коммерческие компании, участвующие в реализации молодежной политики;

«Место молодых» — лучшие пространства для молодых;

«Голос молодых» — лучшие молодежные СМИ, лидеры общественного мнения;

«ГосСтарт» — лучшие молодежные советы федеральных органов исполнительной власти;

«Друг России» — лидеры молодежных сообществ российских соотечественников за рубежом до 35 лет, участников ВФМ 2024, объединившие вокруг себя единомышленников и продвигающие вместе объективный образ России за рубежом.

Важным нововведением 2024 года стало возвращение возможности подавать заявки на участие в премии в свободном порядке. Для этого предусмотрена номинация «Вклад в молодость» — для физических и юридических лиц, внесших наиболее значимый вклад в развитие молодеежной политики, осуществляющих социально-полезную деятельность, имеющих успешный опыт реализации проектов и программ в 2023–2024 годах, направленных на всестороннее развитие молодых людей, включая международные, федеральные, региональные и муниципальные проекты и программы.

Важной частью премии станет всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью. В нем предусмотрены 5 индивидуальных и 2 командных номинации:

Индивидуальные: «РЯДОМ С МОЛОДЕЖЬЮ: управление молодежной политикой»; «ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ: технологии работы с молодежью»; «ВКЛАД В БУДУЩЕЕ: молодежная политика и воспитательная работа»; «ДОРОГУ МОЛОДЫМ: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах»; «МИНИСТР МОЛОДЕЖИ 2024» (для руководителей исполнительных органов субъектов Российской Федерации, реализующих молодежную политику).

Командные: «КОМАНДА МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА»; «КОМАНДА МУНИЦИПАЛИТЕТА».

Кроме того, ранее на открытии Дня молодежи, в парке «Ходынское поле» было объявлено о приеме заявок на конкурс «Молодежная столица России-2025» — для городов с выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики своего муниципалитета и субъекта.

Город, который становится Молодежной столицей России, получает право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодежи, в том числе федерального грантового конкурса, авторскую медиастратегию для своего продвижения в течение следующего года, а также методическую и экспертную поддержку от Росмолодежи для реализации заявленных проектов.

Кроме того, в Молодежной столице России возводится арт-объект — ее символ — или комплекс объектов, состоящий из элементов благоустройства городской среды или элементов уличного досуга.