Запрудский парк в Коломне за неделю посетили 6 тыс человек

За неделю с 20 по 26 мая Запрудский парк в городском округе Коломна посетили 6 тыс. человек, рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Запрудский парк расположен недалеко от центра города. Сейчас это обновленная современная парковая территория. Благодаря благоустройству парка архитекторы восстановили классическую планировку прогулочных дорожек, установили исторические беседки и стилизованные светильники. В ходе благоустройства в парке также провели омолаживающее озеленение. Преимущественно высадили липы.

Одним из самых заметных архитектурных украшений обновленного Запрудского парка стала кованая ротонда на центральной аллее. Ее фасад украшает пара крупных часов, а внутреннее пространство освещается красивым стилизованным фонариком. Также здесь есть детская площадка с качелями и уличной библиотекой. Те, кто приезжает сюда на машине, могут оставить ее на парковке — по периметру оборудованы три стоянки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.