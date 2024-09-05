«В последние месяцы вы много встречались с жителями, проводили приемы и собирали наказы. Сейчас всю эту информацию нужно обобщить и отработать. Запросы людей должны быть максимально отражены в главном финансовом документе», — сказал Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.