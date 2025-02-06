Запреты не помогут: эксперт прокомментировала увлечение детей эзотерикой

С инициативой о запрете продажи детям эзотерических товаров выступили в Госдуме.

По мнению Волынец, точечные запреты не будут работать — надо бороться с причиной.

«Повышать интерес детей к научному творчеству, к спорту, к музыке, ко всему, что их развивает», — сказала председатель Национального родкома в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, прививать детям различные интересы должны родители исключительно своим собственным примером, а не пустыми назиданиями. Потому что ребенок впитывает традиции своей семьи и стремится подражать родителям, объяснила Волынец.

«А у нас шоу про экстрасенсов с утра до вечера по телеканалам крутят», — отметила она, добавив, что для запрета эзотерики как таковой нет никаких оснований, и сказать, что это плохо — нельзя.