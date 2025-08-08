Запретный плод сладок: IT-эксперт заявил о неэффективности детских сим-карт

Эксперт по информационной безопасности, директор и партнер «IT-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, насколько сложным можно оказаться введение детских сим-карт и действительно ли нужны такие симки, сообщает 360.ru .

Как отметил специалист, ограничить доступ к запрещенным сайтам с помощью сим-карт является простым делом, так как она не является самостоятельным устройством, а порталом сервера оператора или порталом к коммуникаторам, маршрутизаторам и к оборудованию оператора. Таким образом регулировка будет осуществляться не за счет сим-карты, она будет лишь идентификатором, несмотря на то что имеет внутреннюю память. Регулировка будет происходить на оборудовании провайдеров связи.

«Что касается модерации этого контента самими операторами связи: <…> у вас просто включается сортировка контента, своего рода родительский контроль. Появляются списки одобренных сайтов каких-то, которые по сигнатурам сразу видны оператору. И соответственно, этот трафик пропускается, а другой трафик блокируется», — заявил эксперт.

На практике, по мнению Мясоедова, запрещенные сайты все равно могут пролетать. Для ограничения придется делать список одобренных сайтов и запускать трафик с них, однако это малореалистично. Вероятнее всего, появится определенный перечень предодобренных сайтов и запрещенных ресурсов, а дальнейшая модерация будет проходить со стороны родителей.

Тем не менее, данная мера, со слов специалиста, не будет самой эффективной мерой. Более того, Мясоедов считает, что подобные методы не нужны к реализации. Согласно историческому опыту, борьбы с вредоносным контентом для детей зачастую приводит к еще больше интересу среди детей к запрещенным сайтам, к попытка поиска лазеек для получения доступа.