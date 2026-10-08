Запрещенные предметы не попали в СИЗО-11 ГУФСИН России по Московской области

В следственном изоляторе № 11, расположенном в городе Ногинске Московской области, при реализации оперативной информации была пресечена попытка передачи запрещенных веществ, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Так, благодаря бдительности и слаженным действиям сотрудников СИЗО-11 при досмотре продуктовой передачи, принятой от гражданки С. на имя одного из обвиняемых, были обнаружены и изъяты хлебобулочные изделия (печенье), пропитанные веществом белого цвета.

По результатам экспертизы установлено, что печенье было пропитано наркотическим средством «метадон» массой 146,1 грамма.

Гражданка С. задержана прибывшими на место инцидента сотрудникамиполиции. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере).

В ГУФСИН России по Московской области ведется постоянная работа по недопущению поступления на территорию исправительных колоний и следственных изоляторов региона запрещенных предметов.