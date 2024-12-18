Запрещенная реклама: в России предложили отменить скидки на алкоголь

К апрелю 2025 года в правительстве РФ могут отменить скидки на спиртное

Правительство РФ рассматривает предложение об отмене скидок на алкоголь. Изменения, предложенные внештатным психиатром Минздрава Светланой Шпрот, могут внести в законодательство уже к апрелю 2025 года, сообщает «Секрет фирмы» .

По мнению доктора, акции повышают продажи спиртного и, таким образом, рекламируют алкоголь, несмотря на запрет такой рекламы в стране.

«Тарифная политика всегда влияет на потребление алкоголя. Для снижения необходим комплекс мер. Запрет на скидки — одна из таких мер», — заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Однако, по словам доцента кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге Максима Черниговского, роль скидок на алкоголь не так существенна, на увеличение продаж скорее влияет минимальная розничная цена. При этом продажа алкоголя по цене ниже МРЦ запрещена: нарушитель рискует лишиться лицензии.