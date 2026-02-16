Заповедные территории пополнили карту «Зеленой кнопки»

Мобильное приложение «Зеленая кнопка», предназначенное для посещения заповедных территорий, объявило о расширении гетории своего присутствия. Сервис подвел предварительные итоги работы за 2025 год и начало 2026-го, сообщив о подключении новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщает «СМИ2» .

Как уточнили разработчики, в прошлом году к системе присоединился нацпарк «Смоленское Поозерье». А уже в феврале 2026-го, благодаря гранту от Президентского фонда природы, список пополнился сразу несколькими объектами. Среди них национальный парк «Угра», расположенный в Калужской области, а также три территории Владимирской области: заказники «Дюкинский» и «Клязьминско-Лухский» вместе с историко-ландшафтным комплексом «Боголюбовский луг».

На этом команда останавливаться не планирует. В ближайшее время к приложению подключат четыре известные заповедные зоны Красноярского края. В их числе нацпарки «Столбы» и «Шушенский бор», Саяно-Шушенский заповедник и природный парк «Ергаки». Эти территории стали победителями грантового конкурса Президентского фонда природы в начале 2026 года.

Основатель и генеральный директор «Зеленой кнопки» Александр Железняк поделился историей развития проекта. По его словам, всё начиналось с небольшого частного решения для одной конкретной территории. Со временем сервис начал расти, помогая дирекциям парков разгрузить инспекторов, а туристам — экономить время и легально гулять по маршрутам без риска получить штраф.

«Стало понятно, что нужно делать системное решение для разных территорий, потому что проблемы у всех одинаковые. Так, при поддержке Экоцентра «Заповедники» и компании «СМИ2» родилась платформа «Зеленая кнопка». Мы знаем все о заповедной системе, у наших партнеров большой опыт создания цифровых проектов, а сейчас мы понимаем, что мы нужны многим природным территориям. Это очень вдохновляющий проект, потому что мы делаем путешествия для туристов безопасными, а для наших ООПТ сильно упрощаем работу с посетителями», — отметил Александр Железняк.

Благодаря приложению путешественники могут самостоятельно оформить электронное разрешение на вход в заповедник, быстрее ориентироваться на маршрутах и получать свежие новости об ограничениях. В экстренных ситуациях сервис помогает передать спасателям точные координаты. Для администраций ООПТ «Зеленая кнопка» автоматизирует бумажную работу и собирает статистику по предпочтениям гостей.

Юрий Белоусов, гендиректор новостного агрегатора «СМИ2» и сооснователь приложения, подчеркнул, что команда не просто механически подключает новые зоны, а стремится создать универсальную среду для путешественников по всей России.

«Подключение к приложению новых регионов и территорий — это движение к тому, чтобы турист в любом месте мог получить один и тот же высокий уровень сервиса. Грантовая поддержка Президентского фонда природы здесь сыграла ключевую роль: она позволяет нам не только масштабировать решение, но и дорабатывать функционал под запросы конкретных парков, делая инструмент по-настоящему универсальным. Вторая и не менее важная задача — это продвижение туризма на природных территориях. Приложение позволяет собирать ту аудиторию, которая уже вовлечена в этот процесс, создание же в рамках «Зеленой кнопки» тематического контента о российских природных парках и продвижение через инструменты СМИ2 позволит значительно расширить эту аудиторию, влюбить ее в природу России и вовлечь в природный туризм. Это следующий этап развития нашей компании», — подчеркнул Юрий Белоусов.

Особенно активный рост использования цифрового сервиса заметен на Камчатке. В 2025 году 41% гостей местных природных парков оформляли разрешения через мобильное приложение — это на 12% превышает показатель 2024 года. Всего за прошлый год количество туристов, воспользовавшихся «Зеленой кнопкой», перевалило за 33 тыс. человек, хотя годом ранее этот показатель составлял 20 тыс. На данный момент приложение установили 22 тыс. пользователей.