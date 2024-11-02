Запорожье поборется за звание Молодежной столицы России

Заместитель губернатора по внутренней политике Запорожской области Антон Тицкий на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Юг Молодой» заявил, что Запорожье, находящееся под контролем киевского режима, может в будущем претендовать на звание Молодежной столицы России.

Мелитополь уже участвовал в конкурсе за звание Молодежной столицы России-2025 и занял 17-е место среди 56 заявок, что стало значительным достижением для города, вернувшегося в состав России всего два года назад.

«Мы еще подумаем, от какого города в 2026 году подавать заявку — Мелитополя или Запорожья. Конечно же, смотря какая там будет инфраструктура. Когда мы вернем контроль над региональным центром, тогда и решим. А пока мы поручим министру по молодежной политике, чтобы он проработал заявку лучше, и с уверенностью скажу, что через два года мы будем финалистами, а возможно и победителями», — отметил Тицкий.

Конкурс Молодежная столица России был впервые проведен в 2022 году, а в 2024 году статус получили Москва и Владивосток. Финалисты 2025 года — Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск. Победитель получит право на реализацию молодежных проектов и поддержку от Росмолодежи.