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Запись к нотариусу станет доступна на госуслугах

Минцифры России совместно с Федеральной нотариальной палатой реализует в Федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сервис записи на прием к нотариусу. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Чтобы записаться к нотариусу на госуслугах нужно:

спросить про услугу у робота Макса — наберите в поисковой строке «нотариус» и нажмите клавишу Enter;

открыть услугу «Запись к нотариусу», выбрать свой регион и нотариальное действие;

при желании загрузить документы для приема. Нотариус проверит и сообщит, если с ними что-то не так;

выбрать нотариуса, удобные день и время;

дождаться подтверждения записи в личном кабинете.

На сегодняшний день сервисом воспользовались более 80 тыс. человек, оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 баллов из 5 возможных.

90% нотариусов страны подключены к электронному календарю нотариуса.

Среднее количество записей через единый портал составляет около 2,5 тыс. в неделю, однако, несмотря на рост количества обращений к нотариусу через единый портал, доля записавшихся на прием к нотариусу с использованием сервиса составляет менее 1% от общего количества обращений к нотариусу.