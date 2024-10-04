Запись детей в кружки и секции возглавила рейтинг услуг в Подмосковье в 2024 году

Запись в кружки и секции стала самой популярной услугой на региональном портале с начала года. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Более двух лет самой востребованной услугой на портале госуслуг Подмосковья являлась выписка из домовой книги. К концу сентября 2024 года бессменного лидера сместила другая онлайн-услуга — запись в кружки и секции. С начала года жители подали 733,8 тысячи заявлений на запись детей на дополнительные занятия, причем 56% заявок — 415 тысяч — оформлено в сентябре. Формат электронной записи удобен и понятен для родителей и отнимает совсем немного времени.

Услуга «Запись в кружки и секции» позволяет записать ребенка сразу в несколько кружков и секций по одному заявлению. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо войти в личный кабинет на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Ответ необходимо отслеживать в личном кабинете.

Помимо записи в кружки и секции, с января в топ востребованных услуг вошли выписка из домовой книги (686 тысяч заявлений), выдача социальных карт жителя Подмосковья (364,6 тыс.), обслуживание единых карт «Стрелка» (220,1 тыс.) и прием в школу (156,8 тыс.).

Портал госуслуг Московской области действует в регионе с 2012 года. С его помощью можно получать услуги по разным жизненным ситуациям — от записи ребенка в детский сад до получения разрешения на торговлю. Всего на портале зарегистрировано более 10,5 млн учетных записей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.