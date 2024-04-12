Запесоцкий вспомнил, как пытался с Собчаком вернуть Бродского в Петербург

Запесоцкий поделился историей о том, как он пытался пригласить Бродского в качестве почетного доктора университета. Он считал, что Петербург был в долгу перед поэтом. Бродский, по его мнению, был неправильно понят властью. Он жил своей собственной жизнью и писал стихи, не являясь политическим противником. Но в конце концов, как заявил Запесоцкий, поэта объявили тунеядцем и выдворили из страны.

«А вы знаете, ведь для него это была настоящая трагедия, которая к тому же плохо закончилась, потому что он не смог приехать к больному отцу, который умирал. Он уезжал под улюлюканье толпы. И Бродский однажды сказал мне при личной встрече: „Ну как я вернусь в Петербург? Самое страшное для меня, что меня будут целовать и обнимать те люди, которые улюлюкали, когда меня выгоняли…“» — сказал ректор.

Запесоцкий решил найти общих друзей с Бродским через сферу искусства. С помощью фотографа Нины Аловерт он встретился с Романом Капланом, литературоведом и владельцем ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке. Каплан помог организовать встречу Запесоцкого с Бродским. После четырехчасовой беседы поэт обещал приехать в Петербург. Однако, несмотря на приглашение, он не смог пересечь границу и остановился в Котке.

Позже Запесоцкому позвонил тогдашний мэр Петербурга Анатолий Собчак, который также размышлял о возвращении Бродского на родину. Они обсудили эту идею и попытались найти способы реализовать ее. Однако, несмотря на все старания, планы не удалось воплотить в жизнь, вспомнил Запесоцкий.