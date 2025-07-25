Заочно арестованному журналисту Дудю* грозит новое уголовное дело

Правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения против журналиста Юрия Дудя* уголовного дела по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ). Это следует из заявления источника ТАСС в силовых структурах.

22 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал Дудя* по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Журналист объявлен в международный розыск

Минюст включил Дудя* в реестр иноагентов в апреле 2022 года. Журналист, покинувший Россию в том же году, безуспешно пытался оспорить это решение в Верховном суде.

* Внесен Минюстом в список иноагентов