Занятия в «Школе волонтерства» стартовали в Мытищах
Фото - © пресс-служба городского округа Мытищи
13 сентября во Флагманском офисе молодежных объединений состоялась встреча участников проекта «Школа волонтерства», сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.
Насыщенная программа включала мастер-класс по оказанию первой помощи от специалистов проекта «Школа Гражданской Защиты». Руководитель проекта Илья Осипов вместе с командой поделились ценными знаниями и практическими навыками: алгоритмом оказания первой помощи; действиями при бессознательном состоянии; как правильно вызывать скорую помощь.
Участники «Школы волонтерства» узнали, как важно быть инициативными и готовыми помочь в любой ситуации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.