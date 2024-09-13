сегодня в 14:38

Занятия в «Школе волонтерства» стартовали в Мытищах

Насыщенная программа включала мастер-класс по оказанию первой помощи от специалистов проекта «Школа Гражданской Защиты». Руководитель проекта Илья Осипов вместе с командой поделились ценными знаниями и практическими навыками: алгоритмом оказания первой помощи; действиями при бессознательном состоянии; как правильно вызывать скорую помощь.

Участники «Школы волонтерства» узнали, как важно быть инициативными и готовыми помочь в любой ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.