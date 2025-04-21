Занятие по военной подготовке проведут в Раменском округе 26 апреля во второй раз

Занятие по начальной военной подготовке проведут 26 апреля ветераны боевых действий, участники ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Все желающие смогут обучиться приемам ведения боя, азам применения оружия и навыкам тактической медицины. Урок пройдет на полигоне в условиях, приближенных к боевым.

Во время занятий участникам будет продемонстрировано оружие и содержимое индивидуальной аптечки бойца. Ветеранам спецоперации можно будет задать интересующие вопросы.

Кроме того, во время занятия желающие смогут примерить на себя современную экипировку военнослужащих СВО, такие, как шлем, разгрузка, бронежилет и сделать в них фотографии на память.

«Мы провели первое занятие и получили много положительных отзывов. Участники тогда выразили желание посетить урок НВП снова. Поэтому будем рады, если на следующей встрече число желающих обучиться увеличится», — отмечает руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.

Он добавляет, что знания, полученные на занятиях, пригодятся и в гражданской жизни.

Проводя уроки НВП участники спецоперации не только передают свой боевой опыт, но и на личном примере рассказывают о любви к Родине, о надежном плече своих боевых товарищей и о важности быть готовым к защите Отечества.

Практический урок по начальной военной подготовке состоится в субботу 26 апреля в 11:00.

«Одеться следует удобно, по погоде. Желательно взять с собой защитные (строительные) очки и головной убор. При себе необходимо иметь питьевую воду», — подчеркивает Александр Кулик.

Вход на мероприятие свободный. Возрастная категория 8+. Дети без родителей или законных представителей на занятия не допускаются.

Сбор участников тут — 55.627166, 38.291831.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.