Занятие по начальной военной подготовке проведут в Раменском округе в 4-й раз

Занятие по начальной военной подготовке проведут в Раменском округе в 4-й раз. Оно состоится 31 мая в 12:30 на полигоне у Игумновского кладбища. Приглашаются все желающие. Занятия проводятся бесплатно, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время занятия начальной военной подготовкой участники смогут научиться пользоваться оружием, изучить содержимое индивидуальной аптечки бойца, узнать азы военно-тактических действий, применить на практике полученные знания и задать интересующие вопросы ветеранам СВО.

«Урок НВП пройдет уже в четвертый раз. Мы видим положительный отклик от тех, кто присутствовал на предыдущих занятиях. Число участников уроков НВП растет. Это, конечно же, приятно. Мы будем рады видеть новых людей, в том числе и будущих контрактников. Можно приезжать семьями. Одеться следует удобно, по погоде. Желательно взять с собой защитные (строительные) очки и головной убор. При себе необходимо иметь питьевую воду», — отмечает руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.

В занятиях могут принять участие дети от 8 лет. Дети без родителей или законных представителей на занятия не допускаются. Сбор участников тут: 55.627166, 38.291831.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.