Занятие по компьютерной грамотности для старшего поколения пройдет в Чехове

В городском округе Чехов стартовала новая инициатива по повышению уровня цифровой грамотности среди жителей старшего поколения в рамках программы «Активное долголетие». Местные власти приглашают всех желающих присоединиться к курсам, которые нацелены на обучение старших граждан основам работы с компьютером и интернетом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники смогут не только освоить современные технологии, но и расширить свои горизонты общения и саморазвития.

Занятия запланированы на ближайшую пятницу, 29 ноября 2024 года, и начнутся в 10:00 в детской библиотеке по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 2.

Организаторы уверяют, что обучение будет проходить в дружелюбной и непринужденной атмосфере, что позволит каждому участнику чувствовать себя комфортно и расслабленно. На курсах не будет возрастных ограничений, но приоритет отдается участникам в возрасте 55 лет и старше, обеспечивая дистанцию и уровень обучения, которые максимально соответствуют потребностям пожилых граждан.

Курсы компьютерной грамотности — отличная возможность для пожилых жителей Чехова не только освоить полезные навыки, но и завести новые знакомства, общаться с единомышленниками и стать активными участниками цифрового общества. Вход свободный.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.